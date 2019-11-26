Правоохранительные органы задержали 15 человек, участвовавших в массовой драке в Москве. Среди задержанных — 10 граждан Узбекистана. Сейчас идет дознание, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана со ссылкой на консульский отдел посольства.

Конфликт возник из-за нарушения правил в ходе любительского футбольного матча. Пострадавших нет, отмечается в заявлении.

По данным РИА Новости, в воскресенье вечером от жильцов дома по улице Ефремова в Центральном административном округе поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Как уточнил источник в правоохранительных органах, нарушителями стали дворники государственного бюджетного учреждения «Жилищник», выходцы из Кыргызстана и Узбекистана.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции района Хамовники задержали 17 мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство, отмечает РИА Новости.