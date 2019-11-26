Банки обязали извещать клиента в случаях приостановки операций по его счетам и (или) вкладам, в частности банковским картам. Извещение с указанием причин должно быть направлено не позднее следующего дня после приостановки, пишет Norma.uz. Исключение составляют случаи блокировки карт из-за неверного ввода PIN-кода.

Соответствующие поправки в Положение о минимальных требованиях к деятельности коммерческих банков при осуществлении взаимоотношений с потребителями банковских услуг утверждены Центральным банком 26 октября и зарегистрированы Министерством юстиции 22 ноября.

В такой же срок банк должен информировать клиента о списании его средств в счет погашения задолженности по кредиту, микрозайму и лизингу.

Извещение вручается на руки, направляется по почте, электронными или другими средствами связи. Способ уведомления выбирается самим клиентом и указывается в договоре банковского счета или вклада.

Кроме того, банки обязали в срок не позднее трех рабочих дней с даты полного погашения долга по кредиту принимать меры по снятию запрета c залогового имущества и исключению из залогового реестра записи о правах банка в отношении залогового имущества.

Ранее «Газета.uz» писала, что банки без уведомлений блокируют счета и карты должников по требованию Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре. В ЦБ тогда назвали это «недобросовестной практикой» и сообщили, что утвердили поправки в законодательство, обязывающие банки уведомлять клиентов о блокировке их счетов.