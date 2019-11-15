В октябре-ноябре в социальных сетях начали появляться многочисленные сообщения о том, что банки без уведомления блокируют счета и карты должников по требованию Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Самое резонансное сообщение было опубликовано в ноябре в Facebook-группе «Потребитель.уз». Пользователь случайно узнала, что ее счет арестовали за долг «десятилетней давности», а процент по вкладу не начислялся несколько месяцев. Кроме того, даже после покрытия задолженности счет не был разблокирован, поскольку владелец не предоставила вовремя справку от БПИ в банк.

Согласно постановлению президента от 30 мая 2017 года (ПП-3016), БПИ имеет право налагать арест на денежные средства и другие ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях. Механизм уведомления в законодательстве не прописан, имеется только возможность проверки задолженности вручную самим гражданином. В разделе интерактивных услуг на сайте бюро физические и юридические лица могут узнать, находятся ли они в списке должников. Для этого необходимо ввести паспортные данные или ИНН.

Комментарий Центрального банка





Руководитель Службы по защите прав потребителей банковских услуг Центробанка Баходир Мирзаев подтвердил «Газете.uz», что граждане оказываются в сложных ситуациях из-за внезапной блокировки счета.

«Бюро, как правило, в рамках своих полномочий направляет в банк список лиц, на счета которых необходимо наложить арест, и, в результате, движение средств по счету приостанавливаются. Впоследствии данные граждане, среди них и граждане, которые в это время находились в командировке или выезжали за рубеж, сталкивались с тем, что их карты, в том числе международные карты — Visa, Mastercard и другие — не работали. Они не работали из-за того, что банк, в соответствии с возложенными обязательствами и выполняя поручения бюро, приостанавливал операции по всем пластиковым картам должников. При этом люди, находящиеся, к примеру, за границей, оказывались в очень тяжелых ситуациях», — отметил он.

По его словам, такие случаи стали сигналом для принятия мер со стороны ЦБ: «Это уже было сигналом, что если так продолжится и у людей будут появляться всякого рода долги, то проблема может масштабироваться, особенно когда у нас нет хорошего взаимодействия с биллингом коммунальных служб».

Баходир Мирзаев назвал несправедливым подход, когда банк приостанавливает операции по счету без уведомления вкладчика.

«Фактически если банк приостанавливает операции по счету, то он изменяет условия оказания депозитных услуг, который был ранее подписан с вкладчиком. При этом владелец счета остается не в курсе этих изменений, которые могут оказать на него существенное негативное влияние. Такой подход несправедливый», — заявил он.

Глава Службы по защите прав потребителей банковских услуг также объяснил, почему из-за блокировок или ареста приостанавливается начисление процентов по вкладу.

«Оказывается, в Гражданском кодексе есть статья 764 — в случае ареста депозитного счета приостанавливается и начисление процентов. У меня возник встречный вопрос: арест есть, но деньги ведь работают, банк пользуется. С практической стороны идет нестыковка», — указал он.

Банки обязаны исполнять предписания Бюро принудительного исполнения, даже если лицо указано в списке должников ошибочно.

«Даже если бюро ошиблось и дало возможно недостоверный список должников, или информацию, неактуальную на момент выдачи, банк вынужден своевременно исполнить поручение. Банки получают предписание об аресте счета и выполняют его. Может быть, долг погашен, но банки не могут разблокировать счет, пока инициатор этого предписания — бюро — не даст письмо о выведении счета из-под ареста. Здесь не конфликт вкладчика и банка, а больше конфликт гражданина с бюро. Банк — просто исполнитель», — объяснил он.

Баходир Мирзаев отметил, что идея бюро по обеспечение полноты и своевременности платежей за энергоресурсы и воду «была правильной, но технически система не была готова».

«Потому что сам биллинг коммунальных платежей технически до конца не проработан», — подчеркнул он.

По его мнению, из-за разных ошибок в системе и начисления несуществующих или ошибочных долгов населению до сих пор приходится хранить бумажные квитанции о платежах.

Центральный банк в своем сообщении в пятницу отметил, что отсутствие уведомления банками граждан об аресте или блокировании счета либо приостановлении операций по счету их банковской карты является элементом недобросовестной практики при оказании депозитных услуг своим клиентам.

ЦБ придерживается позиции, согласно которой каждый вкладчик (владелец банковской карты) вправе рассчитывать на то, что банк своевременно сообщит ему об изменении условий предоставления депозитных услуг, в том числе из-за ареста либо блокировании депозитного счета, а банк, в свою очередь, будет следовать нормам этического поведения во взаимоотношениях с клиентами и своевременно уведомлять о действиях в отношении их счетов.

По словам Баходира Мирзаева, банки не проявляли инициативу для решения проблемы, поэтому правление Центробанка 26 октября утвердило поправки в законодательство, согласно которым в случае приостановления банком операций по счетам и (или) вкладам, в том числе по банковским картам клиента (за исключением случаев блокировки карты из-за неправильного ввода пин-кода) банк обязан не позднее следующего рабочего дня с даты приостановления операций по банковскому счету и вкладу направить владельцу информацию о приостановлении операций по счету с указанием причин.

В настоящее время данные поправки направлены в Министерство юстиции для государственной регистрации.

Кроме того, ЦБ планирует внести еще одну поправку. В случае списания банком денежных средств с банковского счета и (или) вклада (в том числе по эмитированным им банковским картам) на погашение задолженности по кредитам, микрозаймам и лизингу без распоряжения владельца счета (вклада) банк обязан не позднее следующего рабочего дня с даты такого списания направить владельцу счета (вклада) уведомление (информацию) о списании денежных средств с его счета (вклада) с указанием суммы списания, причины списания и в чью пользу осуществлено такое списание.

«Газете.uz» не удалось получить комментарий Бюро принудительного исполнения. В ведомстве сообщили, что прокомментируют ситуацию позже.