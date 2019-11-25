Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды разработал инструкцию по проектированию и эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов, сообщила Norma.uz.

Инструкцией предусмотрены порядок и технологическая схема приема твердых бытовых отходов на полигон, а также порядок опорожнения перевозящей их техники.

Твердые бытовые отходы (ТБО) — это отходы, которые образуются в результате жизнедеятельности физических и деятельности юридических лиц, а также пищевые и растительные отходы, отходы текстильных изделий, упаковочных материалов, стекла, резины, бумаги, пластмассы, древесины, предметы домашнего обихода, утратившие свои потребительские свойства, смет, и отходы, образующиеся от использования бытовых печей и отопительных котлов на твердом топливе.

В соответствии с инструкцией, для строительства полигонов ТБО будут выделяться земельные участки, которые не должны относиться к землям сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. При этом участок будет выбираться из нескольких альтернативных вариантов с учетом наименьшей степени отрицательного влияния на объекты окружающей среды.

Полигоны должны размещаться за пределами городов и других населенных пунктов. Расстояние от границы полигона до жилых объектов должно будет составлять не менее 500 м согласно санитарным нормам и правилам по защите атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Инструкцией запрещено размещение полигонов на территории охранных зон, в зонах санитарной охраны водных объектов и прибрежных территориях, вокруг источников подземных вод, во всех зонах охраны курортов и в местах массового отдыха населения и расположения оздоровительных учреждений.

Органы Госкомземгеодезкадастра будут оформлять документацию о выделении земель под полигоны, а районный центр санитарно-эпидемиологического благополучия — выдавать заключение о пригодности выбранного земельного участка для строительства полигона. Затем будут разрабатываться и согласовываться экологические нормативы, и проводиться государственная экологическая экспертиза.

Полигон должен будет состоять из въездной дороги, площадки для размещения ТБО, хозтерритории и санитарно-охранной зоны. Он также должен быть оборудован дренажной системой для отвода дождевых вод, а полигоны, расположенные в оврагах, — защитой от наземных вод. Для предупреждения загрязнения подземных вод должен быть предусмотрен изоляционный слой против фильтрации.

На въезде в хозяйственную территорию должны быть ворота или шлагбаум. Место мойки техники по перевозке отходов должно располагаться за пределами хозяйственной территории.

По периметру санитарно-охранной зоны предусмотрено строительство коридора шириной 5−8 м, по границе которого будут высаживаться деревья и кустарники, проводиться трубы и канализация, а также устанавливаться электроосвещение. Здесь не должно быть жилых строений и колодцев.

При эксплуатации полигонов должны выполняться основные требования по защите охраны окружающей среды. В связи с выделением вредных и взрывоопасных газов на территории, где был полигон, не допускается капитальное строительство в течение 40 лет после его закрытия.

Для закрытия полигона потребуется заключительный (верхний) изоляционный слой, а также системы управления фильтрацией и газами.

В соответствии с технологической схемой в инструкции, рекультивация будет проводиться в два этапа:

Первый — технический: спецтехникой будут выравниваться уклоны, на верхний рекультивированный слой будет укладываться плодородная почва толщиной 0,2 м.

Второй — биологический: против эрозии почвы будут устраиваться рощи. При этом предусмотрено выполнение в первый год — подготовки земли для засевания семенами, засевание многолетними травами, уход за насаждениями, а на следующий год — выбор многолетних деревьев и кустарников, их высаживание и уход за насаждениями.