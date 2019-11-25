Кандидат в депутаты от Социал-демократической партии «Адолат» Рустам Умаров предложил переименовать Сергелийский район Ташкента в Истикбол («Будущее), сообщило УзА.

Кандидат от 50-го избирательного округа «Минор» Юнусабадского района считает, что район уже давно называют по-другому — вместо «Сиргали» используют «Сергели». Такое название часто встречается и в СМИ, и на табличках автобусных остановок. По его словам, этого достаточно для переименования района.