С 8 декабря билеты на все пассажирские поезда, следующие по внутренним направлениям, будут продаваться за 60 дней вперед, сообщила компания «Узжелдорпасс».

Такое решение принято из пожеланий большого количества пассажиров, отмечается в сообщении.

Сейчас билеты на рейсы по местным направлениям продаются за 45 дней вперед.

Ранее в сентябре «Узбекистон темир йуллари» запустила обновленный сайт по продаже билетов E-ticket, с помощью которого можно приобрести билеты как на внутренние, так и на международные рейсы.