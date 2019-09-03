Компания «Узбекистон темир йуллари» сообщила о запуске обновленного сайта по продаже билетов E-ticket, с помощью которого теперь можно приобрести билеты как на внутренние, так и на международные рейсы.

Как сообщила пресс-служба компании, стоимость электронного билета ниже, чем билета, приобретенного в железнодорожной кассе.

Интерфейс сайта стал проще и удобнее, он оптимизирован под мобильные устройства. Если раньше покупку билета можно было осуществить за семь условных шагов, то теперь таких шагов всего четыре.

Среди нововведений — возможность вернуть билет в онлайн-режиме. Раньше для этого нужно было обратиться в кассу, предъявить паспорт и заполнить нужные документы.

Чтобы попасть в поезд рейса внутри страны, достаточно просто распечатать билет, посещать кассу не нужно. Бумажная копия нужна для того, чтобы инспектор при входе на вокзал поставил печать.

Билет на международный рейс, оформленный через интернет, нужно получить в кассе вокзала. Как отмечает компания, таковы требования межгосударственных соглашений — билет необходимо будет предъявлять на пути следования в других государствах.

Для оплаты билетов через интернет временно принимаются только карты национальных платежных систем, но в ближайшее время появится возможность оплаты с помощью Visa, Mastercard и других платежных систем.