Четыре человека погибли при столкновении Epica с грузовым автомобилем «КамАЗ», еще один пострадал, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 23 ноября примерно в 03:00 на 977-м километре дороги М-39 по направлению «Ташкент-Термез», пролегающей через Шараф-Рашидовский район Джизакской области.

Водитель Epica 22-летний Р. Н., с четырьмя пассажирами в салоне, столкнулся с задней частью «КамАЗа», следовавшего по тому же направлению под управлением 43-летнего Ю. П.

В результате ДТП водитель Epica, пассажиры 58-летний Р. Д., 26-летняя Г. А. и 33-летний Р. Б. скончались на месте, еще один пассажир — 26-летний М. М. госпитализирован в Джизакский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Водитель «КамАЗа» не пострадал.

Следственное управление при УВД Джизакской области по факту происшествия возбудил уголовное дело по пункту «а», части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движение или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.