Банк «Ипак Йули» подготовил чудесный подарок для любителей шопинга в преддверии Black Friday. В течение акции все покупки по виртуальным картам Visa банка «Ипак Йули» будут совершаться бесплатно вместо 0,7% от суммы покупки.

Акция продлится с 21 ноября до 31 декабря 2019 года. В течение этого периода комиссия за любую покупку с виртуальной карты банка «Ипак Йули» равна 0%.





Виртуальную карту можно открыть через мобильное приложение банка Ipak Yo’li Mobile. Условия открытия виртуальной карты Visa:

комиссия за открытие карты — 0 сумов;

обслуживание карты — 0 сумов;

постоянный депозит на счету карты — 5 долларов США.





Виртуальная карта открывается с уже подключенной функцией 3D-secure, которая обеспечивает защиту средств на карте от киберпреступников.

«От данной мегаакции мы ожидаем привлечения большого количества новых клиентов и увеличения активных пользователей мобильного приложения Ipak Yo’li Mobile. Также это будет хорошим подарком для жителей перед Новым годом», — сказал Миркамол Мирходжаев, главный специалист управления развития розничного бизнеса АИКБ «Ипак Йули».

Скачать приложение Ipak Yo’li Mobile можно по ссылке.

Сайт: ipakyulibank.uz

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