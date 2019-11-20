«Национальная резервная корпорация» (НРК) российского бизнесмена Александра Лебедева планирует создать в 2021 году агрологистический комплекс в Джизакской области, следует из проекта постановления правительства Узбекистана.

Для организации агрологистического комплекса в Шараф Рашидовском районе ВМВ Trade Group (Узбекистан) и «Национальная резервная корпорация» намерены создать узбекско-российское совместное предприятие ВМВ-NRC Agrologistics.

Проект предусматривает создание холодильных камер вместимостью 10 тысяч тонн и свободных складов, а также установку оборудования шоковой заморозки, переработки, калибровки, сортировки, упаковки и сушки фруктов и овощей за счёт привлечения прямых иностранных инвестиций НРК.

Комплекс также будет оказывать широкий спектр услуг по принципу «единое окно» для экспорта свежей и переработанной готовой продукции на рынки России и других стран, говорится в документе. Планируется, что комплекс будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

По данным официальной статистики Узбекистана, в 2018 году товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием между Узбекистаном и Россией увеличился более чем на 20% и составил 550 млн долларов.