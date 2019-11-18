16 ноября радио «Озодлик» опубликовало аудиозапись, на которой хоким Ферганской области Шухрат Ганиев прогоняет с мероприятия предпринимателя из-за бороды. По данным издания, глава областной администрации также отказал ему в выдаче льготного кредита.

12 ноября в Центре предпринимателей в Фергане прошло заседание, в ходе которого Шухрат Ганиев рассматривал вопросы выдачи льготных кредитов на проекты предпринимателей и фермеров в 2020 году.

Аудиозапись

Хоким: Фермерское хозяйство «Шерзод»… «Ипотекабанк» (слышен звук, как кто-то встает с места). Смотрите на бороду! Вы знаете этого человека? Вы руководитель фермерского хозяйства?

Голос (предположительно предприниматель Ахмаджон Якубов): Я его делопроизводитель. Руководитель в Ташкенте.

Хоким: … (неразборчиво) Вы пришли сюда по его просьбе?

Голос: Не-не-не.

Хоким: Исключай этот проект! Скажи привет своим объяснениям, другим и своему руководителю. Вон, покинь зал!

Затем хоким обратился к другому мужчине: Товарищ Кабулов, сбрейте бороду, состригите волосы под корень, чтобы [голова] блестела. Смотрите, сделайте так и бороду, и волосы.

Позиция хокимията





Руководитель пресс-службы администрации Ферганской области Мухаммаджон Обидов в видеоролике длительностью почти 12 минут обвинил «Озодлик» в распространении необъективной информации. По его словам, сам фермер в мероприятии не участвовал.

«Как стало известно, во встрече с предпринимателями фермер сам не принимал участия, в вопрос хотел вмешаться совсем другой предприниматель, который не имел никакого отношения к фермеру и его проекту. Хоким области заявил, что вопрос можно обсудить с реальным владельцем проекта. Этот предприниматель пришел на встречу, обросший бородой, и в „замечательной“ одежде. Хоким порекомендовал человеку, сидевшему рядом с предпринимателем, сбрить бороду. Это все, что было», — отметил он.

Мухаммаджон Обидов также напомнил, что выдачей кредитов занимаются банки, а не хоким.

«Но радио „Озодлик“ выпускает это с заголовком „Хоким Ферганской области отказал фермеру в выдаче кредита из-за бороды“. Во-первых, хоким Ферганской области — это не организация, которая выдает кредиты. У него таких полномочий нет. Кредиты выдают банки. Коллеги из „Озодлика“ хорошо знают об этом, но, несмотря на это, поставили именно такой заголовок. Во-вторых, в этот день хоким Ферганской области Шухрат Ганиев поговорил с каждым из 379 предпринимателей, которые пришли в Центр предпринимателей, большую часть их проблем он решил на месте. Все предприниматели остались довольны этой беседой», — заявил глава-пресс-службы.

Ахмаджон Якубов.

Представитель хокимията Ферганской области также переговорил с предпринимателем Ахмаджоном Якубовым, в адрес которого высказывался хоким. Бизнесмен рассказал, что руководитель фермерского хозяйства «Шерзод» не смог присутствовать на собрании из-за того, что ему нужно было идти в школу за сыном. Он попросил «выступить вместо него, если будут проблемы».

«Моя борода была в таком состоянии. Шухрат Мадаминович назвал фермерское хозяйство „Шерзод“, я встал, он сделал замечание: „Посмотрите на свою бороду, было бы хорошо, если бы вы ее сбрили“… Это моя вина, что пришел на такое крупное собрание в таком виде. Тем более на собрание хокима нашей области Шухрата Мадаминовича, я сам виноват. Но здесь он не оскорблял предпринимателя, не материл, не говорил слов, оскорбляющих честь и достоинство человека», — сказал Ахмаджон Якубов с улыбкой.

По его словам, он не был знаком с проектом коллеги, а также не смог сказать, что руководитель фермерского хозяйства не смог прийти на собрание по личным причинам, и представился его делопроизводителем.

Ахмаджон Якубов также заявил, что Шухрат Ганиев попросил обращаться к нему, если будут проблемы с банком.

«После выхода с собрания я направился прямиком в парикмахерскую. Шухрат Мадаминович не оскорблял предпринимателя, не цеплялся за его бороду и не говорил „остановить проект, кредит“», — указал он.





Руководитель фермерского хозяйства «Шерзод» Рахмонали Шерматов подтвердил, что не смог присутствовать на собрании. По его словам, договоренности о выделении кредита на создание теплицы остаются в силе, и ожидается, что проект будет запущен в 2020 году.