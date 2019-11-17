Народно-демократическая партия Узбекистана опубликовала заявление, в котором призвала ответственные структуры как можно скорее отреагировать на аудиозапись, распространенную накануне, на которой предположительно хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев открыто угрожает журналистам.

В официальном заявлении партии говорится: «Правоохранительные органы нашего государства должны срочно провести расследование по этой аудиозаписи, установить, когда, где и с кем произошло это событие, и принять другие меры в установленном законом порядке».

«Если то, что отражено на аудиозаписи, действительно имело место, это должно быть расценено как открытая угроза самому важному условию демократических реформ — свободе слова и мысли, журналистам, как вседозволенность и, прежде всего, как пренебрежительное отношение к народу и государству», — отмечается в заявлении.

«Народно-демократическая партия считает, что основные права каждого человека, независимо от его профессии, рода деятельности, социального положения, должны быть полностью гарантированы и обеспечены на практике», — подчеркивается в заявлении.

Ранее с заявлениями по этому поводу выступили Социал-демократическая партия «Адолат» и Агентство информации и массовых коммуникаций при президенте.