Социально-демократическая партия «Адолат» прокомментировала аудиозапись, на которой мужчина, чей голос похож на голос хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, оскорбляет и угрожает журналистам. «Газета.uz» публикует перевод текста заявления.

Фото: «Адолат».

«Партия «Адолат» считает оскорбительные высказывания и угрозы хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, распространяемые в социальных сетях, нарушением прав человека, его достоинства, чести и неприкосновенности.

За последние три года изменилось отношение к обеспечению прав человека, включая СМИ, журналистов и блогеров. В частности, в стране оказывается поддержка свободе слова, и отрасль действительно достигает уровня «четвертой власти». В то же время, когда поддержка СМИ выросла до уровня государственной политики, отношение некоторых руководителей, особенно должностных лиц, к представителям этой профессии заставляет серьезно задуматься.

Почему некоторые чиновники вместо работы бок о бок игнорируют СМИ?

Почему хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев не усвоил правильный урок у некоторых старых чиновников?

Слова, прозвучавшие из уст хокима, тяжело слушать не только журналистам или блогерам, но и для каждого. Как можно переварить этот случай в обществе с верховенством прав человека?

Мы рассчитываем, что Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента и Творческий союз журналистов Узбекистана примут меры защиты.

Мы также просим правоохранительные органы принять жесткие меры против хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в соответствии с законом, учитывая вклад журналистов и блогеров в реализацию реформ в нашей стране и активность в установлении справедливости в нашем обществе".