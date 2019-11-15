В четверг, 14 ноября, примерно в 3:30 утра на 956-м км автодороги М-39 «Ташкент-Термез» в Джизакской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщил Следственный Департамент МВД.

Водитель автомобиля Cobalt 25-летний М. Т. столкнулся с прицепом разворачивавшегося грузового автомобиля MAN, которым управлял 34-летний А. Н.

В результате столкновения Cobalt сгорел полностью. Находившаяся в его салоне 32-летняя Е. С. скончалась на месте. Еще один пассажир — 3-летний А. А. от полученных травм умер в медицинском учреждении Сардобинского района, несмотря на усилия врачей. Водитель легкового автомобиля М. Т. с телесными повреждениями госпитализирован в больницу Пахтакорского района.

По данному факту Следственное Управление при УВД Джизакской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется предварительное следствие.