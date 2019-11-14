Первый в Узбекистане Фестиваль науки и атома открылся 14 ноября в столичном Информационном центре по атомным технологиям (ИЦАТ), сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие, в частности, первый заместитель главы Агентства по развитию атомной энергетики Бахрам Мансуров, генеральный директор «Росатом Центральная Азия» Сергей Громов, исполнительный директор филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Ташкенте Алишер Санетуллаев.

Площадками для фестиваля стали ИЦАТ, Национальный университет Узбекистана и Ташкентский государственный технический университет. Мероприятие будет проходить в течение двух дней, ожидается, что всего в Фестивале примут участие более 600 школьников и студентов.

Как отмечает пресс-служба Минэнерго, фестиваль призван популяризировать науку и инновации, познакомить молодежь с современными технологиями и ответить на вопросы участников, связанные с атомной тематикой. Его программа включает интеллектуальные игры для школьников, например, «Атомный добль», «Научный хронограф», «Техностратегия», лекции для студентов и научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы».

Лекторами и ведущими выступают узбекские и российские ученые и специалисты: вице-президент Академии наук Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов, заместитель директора Института ядерной физики Академии наук Ильхом Садыков, а также гости из России — директор по исследованиям Физико-энергетического института Виталий Хрячков, доцент кафедры «Атомные станции и возобновляемые источники энергии» Уральского федерального университета Олег Ташлыков, преподаватели Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Алексей Пузаков и Роман Фомин, директор и менеджер Информационного центра атомной энергии Челябинска Лариса Матвеева и Дмитрий Мерзлов.





«Цель фестиваля — рассказать о тех возможностях, которые сегодня открываются перед молодежью благодаря развитию технологий, пробудить у студентов и школьников интерес к занятию наукой, — отметил генеральный директор «Росатом Центральная Азия» Сергей Громов, добавив, что фестиваль позволит участникам узнать о применении ядерных технологий в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и их роли в развитии страны.

Фестиваль науки и атома — серия научно-просветительских мероприятий в сфере ядерной науки и технологий. Мероприятия проводятся во многих странах, развивающих атомную энергетику: Бангладеш, Индии, Беларуси и Армении.