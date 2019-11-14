В ноябре 2800 учеников 70 школ Узбекистана примут участие в пилотных исследованиях по оценке навыков чтения (EGRA) и математики (EGMA) в начальных классах в рамках узбекско-американского проекта, сообщила пресс-служба Министерства народного образования (МНО).

Церемония запуска пилотных исследований EGRA и EGMA состоялась 14 ноября в ташкентской школе № 238 при участии главы МНО Шерзода Шерматова и посла США в Узбекистане Дэниела Розенблюма.

Исследования EGRA и EGMA — научно обоснованные модели оценки базовых навыков чтения и грамотности, проводимые МНО при сотрудничестве с Агентством США по международному развитию (USAID). Эта методика — первый компонент пятилетнего соглашения о целях развития на сумму 50 млн долларов, подписанного 28 сентября между МНО и USAID.

Ожидается, что исследования EGRA и EGMA будут проведены в 12 регионах Узбекистана на 7 языках обучения, а также английском языке. Пилотные исследования пройдет в течение двух недель и охватят 1400 второклассников и столько же четвероклассников. Для проведения оценки были сфрмированы группы по пять специалистов.

Полноценные исследования в школах Узбекистана планируется провести в мае 2020 года. Они будут проводиться в течение 10 учебных дней в 940 школах и охватят 11,2 тысячи второклассников и столько же четвероклассников. Оценку по EGRA и EGMA пройдут по 12 учащихся из каждого класса. Финальные результаты исследований EGRA и EGMA, как ожидается, будут опубликованы в августе 2020 года.

Министр народного образования Шерзод Шерматов отметил, что до сегодняшнего дня в стране не существовало объективной системы оценки знаний и что сейчас МНО работает над внедрением проектов на базе международного опыта и исследований.

«Впервые мы проводим оценку знаний наших учеников на базе международных систем. Данные исследования позволят сравнить результаты Узбекистана с данными других стран и найти оптимальные пути их решения. В связи с этим я призываю директоров и учителей обеспечить объективность оценки, так как данные помогут определить проблемные моменты в системе образования», — отметил министр.

Посол США в Узбекистане отметил, что EGRA и EGMA являются простыми, недорогими и мощными инструментами для оценки грамотности и базовых знаний счета учеников начальных классов, уточнив, что результаты оценок будут использованы для разработки новых учебных программ, методов обучения и подходов, специально адаптированных для улучшения результатов обучения всех учеников Узбекистана.