Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини 23 ноября начали официальные переговоры по соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве, сообщила пресс-служба Делегации ЕС в Узбекистане.

«Дважды побывав в Узбекистане за последний год, я лично убедилась в масштабных реформах, проводимых в стране, а также в конструктивной роли, которую Узбекистан играет в региональной динамике, — сказала Федерика Могерини. — Сегодня мы решительно демонстрируем совместную приверженность расширенным и более всеобъемлющим отношениям между Европейским союзом и Узбекистаном».

По ее словам, новое соглашение позволит Евросоюзу поддерживать реформы в Узбекистане, укреплять политические и экономические связи и «совместно работать над общими вызовами, осуществляя позитивные преобразования на благо гражданам Европы и Узбекистана».

Будущее соглашение заменит действующее с 1 июля 1999 года. Ожидается, что оно будет ориентировано на политическое сотрудничество, торговые и инвестиционные отношения, устойчивое развитие и взаимодействие, а также права человека и управление.

Основные переговоры, цель которых — достижение быстрого прогресса и заключение перспективного соглашения, начнутся в начале 2019 года.