Министерство иностранных дел Узбекистана заявило о готовности провести в Ташкенте очередной диалог высокого уровня «Евросоюз-Центральная Азия» по вопросам политики и безопасности в 2020 году, сообщила пресс-служба ведомства. В этом году встреча данного формата состоялась в мае в Брюсселе.

Предложение было озвучено главой МИДа Абдулазизом Камиловым на переговорах с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Брюсселе 12 ноября.

В ходе переговоров констатировалась необходимость скорейшего согласования текста Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), говорится в сообщении. Будущее соглашение заменит действующий Договор о партнерстве и сотрудничестве 1999 года.

Абдулазиз Камилов выразил удовлетворение поддержкой Евросоюзом Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья и других экологических проектов в Узбекистане, добавили в МИДе.

11 ноября в Брюсселе также прошло заседание Совет сотрудничества «Узбекистан-Евросоюз», на котором обсуждался ряд вопросов. В тот же день Абдулазиз Камилов и генеральный директор Еврокомиссии по международному сотрудничеству и развитию Коен Доенс подписали соглашения о финансировании по двум проектам. Евросоюз выделит 5 млн евро на поддержку присоединения Узбекистана к ВТО и 5,2 млн евро на реализацию проектов Многопартнерского трастового фонда в регионе Приаралья.