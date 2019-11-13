Пресс-служба Пограничных войск Служба государственной безопасности (ПВ СГБ) прокомментировала видеоролик, распространившийся в социальных сетях и мессенджерах 12 ноября.

На видео пограничники применяют физическую силу к молодому мужчине: человек в штатском, но с закрытым маской лицом несколько раз бьет мужчину в область живота рукой и ногой, а затем хватает его за волосы. Потом к нему присоединяется сотрудник Погранвойск в форме, который наносит один удар предметом, похожим на дубину. Молодого мужчину выводят за кадр, удерживая за волосы, после чего вновь слышны звуки ударов и стоны.

По заявлению представителя пограничных войск, 10 ноября примерно в 17:00 часов в приграничном населенном пункте Хосилот Ферганского района одноименной области возле моста нес службу пограничный наряд, в задачи которого входит осмотр автотранспорта на приграничной территории.

В это время патрулируемый участок на автомобиле Nexia (государственный номер 40G 014 KA) пересекли Умиджон Саиджонов (виден на видео) и Абдурасул Фозилов (остался за кадром). Как утверждает пресс-служба ПВ СГБ, эти граждане, проигнорировав требования наряда остановиться, на большой скорости скрылись, «применив маневр попытки наезда на пограничный наряд».

«Спустя некоторое время указанные граждане, возвращаясь обратно, остановились рядом с пограничниками и начали провоцировать конфликт, оскорбляя пограничный наряд и призывая собравшихся местных жителей игнорировать законные требования военнослужащих, тем самым совершили правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 196−1 „невыполнение законных требований военнослужащих пограничных войск и противодействие их законной деятельности“ Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.», — заявила пресс-служба ПВ СГБ.

За отказ подчиниться пограничному наряду, в соответствии с требованиями статьи 43 закона «О Государственной границе Республики Узбекистан» и статьи 44 Закона «О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан», регламентирующими порядок применения оружия и специальных средств для пресечения противоправных действий, в том числе нарушителей границы и ее режима, Умиджон Саиджонов и Абдурасул Фозилов были задержаны с применением физической силы.

После задержания было выявлено, что у них отсутствуют какие-либо документы, удостоверяющие личность, а также документы на право вождения автотранспортного средства, отметила пресс-служба Погранвойск.

После задержания граждане были переданы в органы внутренних дел для процессуального оформления.

В пресс-службе Погранвойск отметили, что Умиджон Саиджонов ранее неоднократно задерживался пограничниками за нарушение режима государственной границы и незаконное перемещение через нее товарно-материальных ценностей, за что привлекался к административной ответственности. Так, 31 октября 2016 года он задерживался пограничниками при попытке незаконного ввоза в Узбекистан 3175 штук вольфрамовых электрических лампочек мощностью 150 ватт, реализация которых запрещена с 2017 года, на сумму 7,9 млн сумов.

Кроме того, пишет пресс-служба, 7 января 2018 года Умиджон Саиджонов также задерживался пограничниками в этом же районе при попытке незаконного ввоза в Узбекистан контрафактной парфюмерной продукции на сумму 18 млн сумов.

Во всех случаях были оформлены соответствующие протоколы, переданные в отдел внутренних дел Ферганского района, где на него были возбуждены административные дела.

Пресс-служба Погранвойск отметила, что ранее в этом районе местные контрабандисты неоднократно совершали попытки наезда на пограничников с целью запугивания и скрытия с места преступления. Так, при исполнении служебных задач по охране госграницы от наезда автомобилей контрабандистов погибли военнослужащие Н. Эгамов (6 сентября 2010 года), А. Юнусов (3 июня 2012 года) и Ж. Аширов (21 июля 2013 года). Тяжкие телесные повреждения получили военнослужащие О. Бердыев (25 мая 2012 года) и Ж. Норкулов (3 октября 2019 года). Последнего автомобиль нарушителя границы протащил на капоте около 30 м.

В настоящее время командование Погранвойск СГБ и сотрудники военной прокуратуры проводят служебное разбирательство по данному факту, чтобы внести ясность в правомерность действий пограничного наряда и граждан. По результатам разбирательства будут приняты меры в рамках законодательства, заверила пресс-служба Погранвойск.