Правительство Узбекистана рассчитывает до конца года получить кредиты Азиатского банка развития (АБР) на поддержку проектов ипотечного кредитования и экономических реформ на сумму 500 млн долларов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Министр Сардор Умурзаков провел встречу с президентом АБР Такэхико Накао 13 ноября. Стороны отметили, что приоритетные сферы партнерства — сельское хозяйство, здравоохранение, образование, управление водными ресурсами и финансовый сектор — в настоящий момент не охватывают весь потенциал. Было озвучено предложение рассмотреть возможности для реализации новых совместных проектов.

АБР в июне одобрил новую стратегию партнерства со страной для Узбекистана на 2019−2023 годы, которая предусматривает содействие в развитии частного сектора, сельской местности, регионального сотрудничества и в сокращении экономических и социальных неравенств.

С 1995 года АБР предоставил Узбекистану более 7 млрд долларов на реализацию почти 70 проектов в области образования, сельского хозяйства, модернизации транспортной инфраструктуры и энергетического сектора, а также около 85 млн долларов грантов технического содействия.