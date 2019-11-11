Французский актер Жерар Депардье назначен послом туристического бренда Узбекистана во Франции. Об этом объявил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов 11 ноября на пресс-конференции, посвященной Ташкентской международной туристической ярмарке «Туризм на Шелковом пути» (ТМТЯ-2019).

Соответствующий сертификат будет вручен актеру на специальном мероприятии, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственного комитета по развитию туризма.

В ведомстве отметили, что Депардье по собственной инициативе выступил с желанием расширить туристический потенциал Узбекистан и намерен продвигать его не только во Франции, но и по всему миру.

Жерар Депардье прибыл в Ташкент на прошлой неделе для съемок документального фильма об Узбекистане. Сейчас он находится в Самарканде. Съемки, как ожидается, также пройдут в Бухаре, Хиве, Термезе и Нукусе и закончатся к 26 ноября.

На сегодня послами туризма Узбекистана в различных странах назначены 14 общественных деятеля. Все они впервые примут участие в ТМТЯ-2019, которая пройдет с 13 по 15 ноября в национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр».