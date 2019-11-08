Рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA (RAEX-Europe) 6 ноября представило отчет (PDF) по рискам банковской системы Узбекистана. Эксперты оценивают уровень риска как высокий.

«Текущая оценка рисков отражает высокую концентрацию банковского сектора, избыточную финансовую долларизацию, и недостаточную развитость внутреннего рынка капитала на фоне повышенной инфляции и ослабленной национальной валюты», — говорится в отчете.

RAEX-Europe отмечает, что экономика страны уверенно развивается и набирает обороты со значительным увеличением капиталовложений в промышленность наряду с активизацией строительства и сферы услуг.

«Неблагоприятным фактором является сохраняющийся высокий уровень безработицы со значительной долей трудовой миграции, а ВВП по ППС (паритет покупательской способности) на душу населения составлял в 2018 году 7500 долларов США, что почти в четыре раза ниже, чем в Казахстане. Кроме того, либерализация цен наряду с ростом потребительского спроса и инвестиций усиливают инфляцию, что наряду со слабостью обменного курса является угрозой стабильности», — считают эксперты.

По количеству участников банковский рынок в Узбекистане стабилен. Общее число банков увеличилось с 28 до 30 после того, как «Пойтахт-банк» и Tenge Bank получили лицензии от Центрального банка. Однако, как полагают в агентстве, в ближайшее время количество иностранных банков существенно не увеличится «из-за консервативной позиции регулятора».

Банковский сектор характеризуется высокой концентрацией — на 1 октября на долю трех крупнейших банков приходилось 54,9% совокупных активов. Кроме того, государственные банки увеличили свою долю с 82,7% в конце 2017 года до 86,1% в третьем квартале 2019 года, указывается в докладе.

«В условиях бурного экономического роста, молодого и растущего населения, а также проводимых реформ, банковский сектор обладает потенциалом и привлекательностью для иностранных инвесторов. Однако за последние два года, кроме открытия казахстанского дочернего банка и заявленных планов по выходу на рынок грузинского TBC Bank, не было значимых сделок со стороны иностранных стратегических игроков», — отмечают эксперты.

Темпы прироста капитала банков составили 29% в 2018 году и 28,2% за девять месяцев 2019 года. Достаточность капитала снизилась с 18,8% в первом квартале 2018 года до 15,6% в третьем квартале 2019 года, хотя и остается значительно выше минимального регулятивного требования в 13%.

В краткосрочной перспективе расширение кредитования наряду с обесцениванием национальной валюты будет продолжать оказывать давление на показатели достаточности капитала. Агентство ожидает, что в этой ситуации правительство будет продолжать поддерживать госбанки, регулярно проводя увеличение капитала и, возможно, снижая кредитное давление путем передачи крупных проблемных кредитов в Фонд реконструкции и развития Узбекистана.

Стремительно растущие объемы кредитования превысили прогнозы, при этом рост задолженности отмечается во всех отраслях экономики и у населения. Основными стимулами со стороны государства являются как расширение инвестиций в модернизацию государственных предприятий, так и программы развития сельского хозяйства и малого и среднего бизнеса.

По мнению экспертов, нынешний кредитный бум продолжится в 2020 году на фоне ускоренного экономического развития и притока инвестиций, но дальнейшие темпы роста будут во многом определяться намерениями властей относительно объема целевого финансирования. В среднесрочной перспективе сохранение текущего объема средств, выделяемых из государственного бюджета на целевое кредитование, может привести к волатильности экономики и эскалации инфляции.

Прогноз

RAEX-Europe считает, что банковский сектор продолжит активно развиваться, поскольку объем внутреннего кредитования все еще остается недостаточным по сравнению с размерами экономики Узбекистана. При этом эксперты ожидают, что объем целевого кредитования на льготных условиях будет постепенно снижаться по мере сокращения финансирования государственных банков со стороны ФРРУ.

Государственные банки, вероятно, будут в большей степени переориентированы на привлечение ресурсов на внутреннем и внешнем рынках капитала, а также кредитов от иностранных финансовых институтов. Структура рынка, скорее всего, останется стабильной, без существенного увеличения числа новых игроков, в том числе зарубежных, в связи с консервативной политикой регулятора и властей, а также повышенной концентрацией на рынке.

В то же время сотрудничество госбанков с международными финансовыми институтами будет расширено с возможной последующей приватизацией миноритарных долей. В целом, в среднесрочной перспективе эксперты ожидают, что банковский сектор будет демонстрировать финансовую стабильность и надежные показатели рентабельности и достаточности капитала.