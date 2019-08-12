Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана 6 августа приняла во втором чтении законопроект «Об управлении многоквартирными домами». Документом (имеется в распоряжении «Газеты.uz») предусмотрено установление правового статуса товариществ собственников жилья, регулирование отношений управления многоквартирными домами с госорганами и контроля.

Как отмечается в проекте закона, государственный контроль в области управления многоквартирными домами осуществляется в целях обеспечения соблюдения правил и норм технической эксплуатации, поддержания надлежащего технического состояния многоквартирного дома и земельного участка, прилегающего к многоквартирному дому.

Госконтроль предлагается возложить на Инспекцию по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана и ее территориальными инспекциями (Жилфондинспекция) через проведение изучений и мониторинга.

Жилфондинспекция осуществляет государственный контроль за:

соблюдением правил содержания и эксплуатации многоквартирных домов, земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам, и недопущением самовольного переустройства и перепланировки помещений собственниками;

соблюдением установленных правил и системным проведением ремонтно-восстановительных работ общего имущества, фасадов многоквартирных домов, внутридомовых инженерных коммуникаций;

соблюдением организациями сферы жилищно-коммунального обслуживания требований нормативных документов при оказании соответствующих услуг;

целевым и эффективным использованием средств собственников недвижимого имущества в многоквартирных домах, аккумулируемых для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Жилфондинспекции предоставляются полномочия выдачи обязательных для исполнения предписаний:

органам управления многоквартирными домами либо собственникам помещений — по устранению имеющихся нарушений правил содержания и эксплуатации многоквартирных домов;

организациям сферы жилищно-коммунального обслуживаниям — по соблюдению требований нормативных документов в области технического регулирования при оказании соответствующих услуг.

Согласно законопроекту, управлять многоквартирным домом на основании договора смогут: юридические лица — управляющая организация, физическое лицо (индивидуальный предприниматель) — управляющий. Управление может быть также передано непосредственно самим собственникам помещений и товариществу собственников жилья — некоммерческой организации, объединяющей собственников жилых и нежилых помещений в одном или нескольких компактно расположенных многоквартирных домах.

Депутаты отметили, что принятие проекта закона послужит предотвращению встречающихся в сфере многих проблем, прекращению еще одного имеющегося в практике острого вопроса, когда собственники нежилых зданий не считаются членами товарищества, будут расширены их права и обязанности.