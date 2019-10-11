Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 23-м пленарном заседании в пятницу одобрил закон «Об управлении многоквартирными домами» в новой редакции, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Действующая версия документа называется «О товариществах частных собственников жилья».

Действие закона распространяется на собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, управляющие многоквартирным домом организации и управляющих, товарищества собственников жилья, а также других лиц, деятельность которых связана с управлением многоквартирными домами.

Основными принципами управления многоквартирными домами обозначены свобода выбора способа управления, самоуправление, коллегиальность, открытость и гласность, организационная и финансовая самостоятельность, систематическая отчетность перед собственниками помещений.

Способ управления многоквартирным домом определяется общим собранием собственников помещений. Управлять домом могут: юридическое лицо — управляющая организация или физическое лицо (индивидуальный предприниматель) — управляющий на основании договора. Управление также может быть передано непосредственно собственниками помещений и товариществу собственников жилья — некоммерческой организации, объединяющей собственников жилых и нежилых помещений в одном или нескольких компактно расположенных многоквартирных домах.

Государственный контроль в области управления многоквартирными домами возлагается на Инспекцию по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания и ее территориальные отделения (Жилфондинспекция).

Жилфондинспекция осуществляет государственный контроль за:

соблюдением правил содержания и эксплуатации многоквартирных домов, земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам,

и недопущением самовольного переустройства и перепланировки помещений собственниками;

соблюдением установленных правил и системным проведением ремонтно-восстановительных работ общего имущества, фасадов многоквартирных домов, внутридомовых инженерных коммуникаций;

соблюдением организациями сферы жилищно-коммунального обслуживания требований нормативных документов при оказании соответствующих услуг;

целевым использованием средств собственников помещений в многоквартирных домах, аккумулируемых для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Жилфондинспекции предоставляются полномочия выдачи обязательных для исполнения предписаний:

органам управления многоквартирными домами либо собственникам помещений — по устранению имеющихся нарушений правил содержания и эксплуатации многоквартирных домов;

организациям сферы жилищно-коммунального обслуживания — по соблюдению требований нормативных документов в области технического регулирования при оказании соответствующих услуг.

В законе, кроме того, прописаны обязанности собственника помещения, порядок проведения общего собрания и его полномочия, механизм проведения открытого конкурса на управление многоквартирным домом и другое.