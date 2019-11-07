Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды прокомментировал информацию о хвостохранилище радиоактивных отходов в зоне реки Майлуу-Суу и его влиянии на экологическую обстановку.

Ранее телеканал Euronews со ссылкой на Reuters писал, что Ферганской долине угрожает экологическая катастрофа из-за состояния крупнейшего в мире хранилища радиоактивных отходов близ города Майлуу-Суу на юго-западе Кыргызстана. В материале говорилось, что могильники и заброшенная урановая шахта остаются без охраны и обслуживания, а экологи и медики бьют тревогу.

В Госкомэкологии отметили, что с 1991 года работы по ремонту и обслуживанию хвостохранилищ и отвалов забалансовых руд, содержащих радиоактивные отходы, проводятся эпизодически. Отдельные отвалы представляют собой насыпи у подножий крутых склонов, постоянно подверженных прямому воздействию атмосферных осадков.

Для обеспечения радиационной безопасности территории Узбекистана от угрозы возможного радиоактивного загрязнения на регулярной основе проводится мониторинг качества воды и донных отложений на наличие загрязняющих веществ, в том числе радиоактивных элементов и тяжелых металлов, на более чем 40 пунктах наблюдения в бассейне рек Шахимардан, Майлуу-Суу и Сумсар (Резаксай).

«В целом на контролируемой территории радиационный фон находится в пределах допустимых значений», — говорится в сообщении.