Жители Узбекистана не ценят свое здоровье из-за того, что лечение покрывается за счет бюджетных средств. Об этом на предвыборных дебатах, посвященных сфере здравоохранения, в Международном пресс-центре Центризбиркома во вторник заявил заместитель министра здравоохранения Абдухаким Хаджибаев.

Среди рассмотренных вопросов было внедрение обязательного медицинского страхования. Пилотный проект по его внедрению начнется с Сырдарьинской области в 2021 году. По завершении пилотного проекта обязательное страхование планируется внедрить в шести регионах страны. Полное внедрение системы обязательного страхования намечено на 2025 год.

Абдухаким Хаджибаев отметил, что многим странам бывшего СССР до сих пор не удалось полностью внедрить механизмы обязательного медстрахования, но Узбекистан намерен создать рабочую систему за короткий промежуток времени.

«Есть много стран, например, Россия, другие страны бывшего Советского Союза, где все еще не создан четко работающий механизм. Узбекистан, конечно, с учетом опыта зарубежных стран, попытается за короткий исторический период перейти на систему медицинского страхования», — сказал он.

Замглавы Минздрава указал, что парламент совместно с министерствами и ведомствами должен разъяснить людям «ценность здоровья».

Ссылаясь на слова президента о том, что здоровье каждый должен беречь сам, замминистра отметил: «Если народ не поймет, что его здоровье, в первую очередь, нужно ему самому, сложно [заниматься] оздоровлением. Во всем мире люди боятся двух вещей: потери работы и потери здоровья. Потому что потеря здоровья обходится дорого. А у нас все за счет бюджета, поэтому люди не знают цену своего здоровья».

Абдухаким Хаджибаев рассказал о случаях нерационального пользования услугами скорой медицинской помощи.

«Есть случаи, когда хронически больной три-четыре раза в день вызывает скорую, чтобы просто померить давление или принять лекарство. Народ должен понимать, что когда эта „скорая“ занята этим человеком, она не сможет выехать к другому, который, возможно, действительно нуждается в скорой помощи», — заявил он.