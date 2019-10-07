Пилотный проект по внедрению обязательного медицинского страхования будет запущен во всех районах Сырдарьинской области в 2021 году. Об этом говорилось на встрече депутатов, чиновников и представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

По завершении пилотного проекта его результаты проанализируют, а затем планируется внедрить систему в шести регионах страны. Полное внедрение в республике системы обязательного медицинского страхования планируется в 2025 году.

На сегодня разработана «дорожная карта» по внедрению обязательного медицинского страхования, согласно которой в 2020 году ожидается создание Фонда обязательного медицинского страхования, выступающего в роли единого закупщика медицинских услуг.

Бюджет фонда будет сформирован из средств государственного бюджета, включая акцизные налоги на табачные изделия, алкоголь, продукты с высоким содержанием сахара, жиров и прочие вредные для здоровья продукты. Уже в следующем году будет начато поэтапное внедрение информационных технологий в сферу и подготовка к пилотному проекту.

Как отмечается в сообщении Минздрава, поэтапное внедрение даст возможность вовремя проанализировать достижения и недочеты системы и устранить появляющиеся в процессе реализации недостатки.

Специальная межведомственная группа уже изучила опыт внедрения системы обязательного медицинского страхования в разных странах, а международные эксперты ВОЗ — нынешнее состояние здравоохранения в Узбекистане и возможные варианты внедрения новой системы финансирования и предоставления медицинских услуг.

Кроме того, проведены консультации с экспертами ВОЗ, Всемирного банка, Южной Кореи и России. Составлены концепция обязательного медицинского страхования и стратегия финансирования здравоохранения, также разработаны сценарии расходов на здравоохранение на душу населения и проведено их техническо-экономическое обоснование.