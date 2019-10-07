Пилотный проект по внедрению обязательного медицинского страхования будет запущен во всех районах Сырдарьинской области в 2021 году. Об этом говорилось на встрече депутатов, чиновников и представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
По завершении пилотного проекта его результаты проанализируют, а затем планируется внедрить систему в шести регионах страны. Полное внедрение в республике системы обязательного медицинского страхования планируется в 2025 году.
На сегодня разработана «дорожная карта» по внедрению обязательного медицинского страхования, согласно которой в 2020 году ожидается создание Фонда обязательного медицинского страхования, выступающего в роли единого закупщика медицинских услуг.
Бюджет фонда будет сформирован из средств государственного бюджета, включая акцизные налоги на табачные изделия, алкоголь, продукты с высоким содержанием сахара, жиров и прочие вредные для здоровья продукты. Уже в следующем году будет начато поэтапное внедрение информационных технологий в сферу и подготовка к пилотному проекту.
Как отмечается в сообщении Минздрава, поэтапное внедрение даст возможность вовремя проанализировать достижения и недочеты системы и устранить появляющиеся в процессе реализации недостатки.
Специальная межведомственная группа уже изучила опыт внедрения системы обязательного медицинского страхования в разных странах, а международные эксперты ВОЗ — нынешнее состояние здравоохранения в Узбекистане и возможные варианты внедрения новой системы финансирования и предоставления медицинских услуг.
Кроме того, проведены консультации с экспертами ВОЗ, Всемирного банка, Южной Кореи и России. Составлены концепция обязательного медицинского страхования и стратегия финансирования здравоохранения, также разработаны сценарии расходов на здравоохранение на душу населения и проведено их техническо-экономическое обоснование.
Bul Kud
Когда введут обязательную форму в печатном виде ведения анкет больных и выписываемых рецептов для врачей и мед. учереждений??? уже давно существуют компьютеры, принтеры, а мы всё каракули малюем, потом ошибка в покупке лекарства стоит людям здоровья, а то и жизни!
фото пример https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/vp/c88ccb88cd2ba131cfc1c16b2383b303/5E2F76E7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61767914_401611020440709_3951259587393501968_n.jpg?_nc_ht=scontent-yyz1-1.cdninstagram.com&_nc_cat=109