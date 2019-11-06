В ночь на 6 ноября (в 3:23) вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных лиц в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад» в Таджикистане, расположенную на границе с Узбекистаном. Об этом сообщило агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

В ходе нападения захвачено 5 единиц огнестрельного оружия (АКМ). В результате операции силовых структур 15 членов вооружённой группы были окружены и нейтрализованы, 5 из них задержаны. В перестрелке погибли 1 солдат пограничных войск и 1 работник Министерства внутренних дел Таджикистана.

Сейчас оперативно-следственная группа ведет расследование на месте происшествия.

В пограничных войсках Службы государственной безопасности Узбекистана сообщили, что изучают ситуацию.