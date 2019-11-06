6 ноября на массиве Карасу Самарканда, где ведется строительство многоэтажных домов, произошла потасовка между 10 строителями. В ходе конфликта пострадали четыре человека, трое из них граждане Турции, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным источников в правоохранительных органах, трое турецких специалистов разожгли огонь на территории стройплощадки, чтобы согреться. Когда к костру подошел еще один рабочий, гражданин Узбекистана, между ними возник спор, который перерос в потасовку. К драке присоединились еще шесть рабочих.

Четыре человека, включая троих турецких специалистов, получили телесные повреждения и обратились в медицинское учреждение.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 277 Уголовного кодекса Узбекистана (хулиганство, совершенное группой лиц).

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