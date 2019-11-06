Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 ноября провел видеоселекторное совещание по вопросам развития плодоовощеводства и увеличения экспорта отрасли, сообщила пресс-служба главы государства.

На сегодня доля Узбекистана на мировом рынке плодоовощной продукции, оцениваемом на уровне 205 млрд долларов, не достигает и 1%. Президент на совещании указал на возможность довести экспорт плодоовощной продукции до 2,5 млрд долларов в следующем году и до 5 млрд долларов в последующие три года.

Как отметил глава государства, для достижения этой цели необходимо правильно отбирать культуры и сорта, минимум в два-три раза повысить урожайность и доходность, предотвратить расточительство, правильно организовать хранение продуктов, логистику и экспорт.

Сегодня в мире высоким спросом пользуются черешня, абрикосы, сливы, гранат, виноград, миндаль, цитрусовые и другая продукция, они обеспечивают основную часть выручки от экспорта, отметил президент.

В Узбекистане недостаточно таких плантаций, особенно интенсивного типа, сады и виноградники пришли в негодность, в связи с чем очень низка их экономическая эффективность, в ряде районов тысячи гектаров старых садов годами не дают урожай — все эти обстоятельства президент подверг критике, добавив, что все еще не внедрена система кооперации по цепочке «заготовка — закупка — хранение и переработка — экспорт».

Еще один недостаток — слабая роль винодельческих предприятий в развитии виноградарства. «Под влиянием подобных проблем потери при сборе и хранении продукции в нашей стране составляют не менее 30%, — сказал президент. — То есть, выращенный урожай пропадает. О каких новых садах и виноградниках может идти речь в таких условиях?»

Отмечалось, что ряд районов после оптимизации хлопковых полей был специализирован на заготовку плодоовощной продукции, но и в этом направлении работа не отвечает требованиям. Кроме того, из-за слабой научно-исследовательской работы в сфере селекции Узбекистан вынужден импортировать семена.

«Снабжение минеральными удобрениями, борьба с вредителями и болезнями осуществляются бессистемно, что затрудняет работу дехканина и негативно влияет на урожайность», — сказал Шавкат Мирзиёев. Он подчеркнул, что необходимо полностью отказаться от изжившей себя старой системы и организовать абсолютно новую непрерывную цепочку производства, то есть систему коопераций и кластеров, эффективность которых доказал мировой опыт.

Президент указал на необходимость организации в Узбекистане нескольких крупных кластеров-экспортеров, увеличения доходов в сельском хозяйстве, создав цепочку добавленной стоимости, закрепления производителей продукции за предпринимателем, работающим с конкретным рынком, конкретным источником финансирования.

Глава государства поставил задачу специализировать 55 районов на производство определенного вида экспортоориентированной продукции на основе Сурхандарьинского опыта, проведенного совместно с зарубежными специалистами.





Кроме того, Шавкат Мирзиёев указал на персональную ответственность хокимов областей и районов за правильное размещение плодоовощных культур, проведение агротехнических мероприятий, обеспечение доставки заготовленной продукции до экспортера или переработчика.

Министерству финансов поручено внести предложения касательно стимулирования выращивания экспортоориентированной продукции на основе новой системы.

Для обеспечения занятости сельского населения на базе вновь организуемых коопераций будут сдаваться в аренду участки площадью от 1 до 5 га. На закладку новых садов и виноградников в рамках программы «Каждая семья — предприниматель» будет выделен 1 трлн сумов. В 22 районах областей Ферганской долины будет организована 31 типовая кооперация, в каждую кооперацию примут не менее 50 безработных граждан, которым выделят неиспользуемые земли, субсидии и льготные кредиты.

На совещании отмечалось, что следует значительно увеличить урожайность посредством создания новых современных садов черешни, абрикосов, гранатов, персиков, сливы, грецкого ореха и других плодов с привлечением средств международных и местных финансовых организаций. Поручено утвердить целевую программу создания экспортоориентированных виноградников.

Президент указал, что необходимо внедрить современную системы управления в пищевой промышленности и производстве спиртных напитков, резко увеличить объемы производства, расширить ассортимент и повысить качество.

Глава государства отметил, что для развития садоводства прежде всего необходимы саженцы. Есть возможность заготавливать и экспортировать ежегодно 20 миллионов саженцев. Перед Министерством сельского хозяйства и Агентством по развитию садоводства и тепличного хозяйства поставлена задача организовать в следующем году плантации по выращиванию саженцев абрикоса, черешни, персика, столового и винного винограда, граната, грецкого ореха, миндаля. Дано указание по организации лабораторий in vitro на региональных участках Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени Махмуда Мирзаева за счет средств Всемирного банка.

Отмечалась необходимость субсидирования фермеров для покрытия части расходов на закупку саженцев и подвоев интенсивных сортов, прекращения с 1 апреля 2020 года ввоза и посадки саженцев, не имеющих сертификат здоровья.

Для удовлетворения потребности населения страны и увеличения экспорта необходимо ежегодно наращивать производство на 8−10% и заготавливать дополнительно более 1 миллиона тонн плодоовощной продукции. В связи с этим Министерству сельского хозяйства, хокимам областей и районов поручено обеспечить посадку продовольственных культур на 77 тысячах га, вводимых в оборот в 2020 году, а также овощных культур методом «девяносто дней» на 200 тысячах га.

Немаловажен и вопрос химической обработки растений и противодействия вредителям. Президент подчеркнул необходимость открытия точек продажи минеральных удобрений в специализированных районах.

Определены руководители, ответственные за организацию эффективного исполнения поставленных на совещании задач.