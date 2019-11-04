На северные районы Узбекистана с районов Урала в воскресенье началось вторжение холодной воздушной массы. Ночью холодное вторжение охватило уже всю территорию республики и начался резкий спад температуры, сообщил Узгидромет.

5−9 ноября будет господствовать холодный антициклон, с которым ожидается малооблачная погода, без осадков, лишь ночью и утром во вторник вероятность дождя сохраняется по Сурхандарьинской области и Ферганской долине.

В ночные часы температура воздуха будет в пределах 0…+5 градусов, 5−7 ноября ожидаются первые заморозки, дневная температура в эти будет +8…+13 градусов, в пятницу и субботу +10…+15 градусов.