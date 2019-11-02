В столичном Ботаническом саду в ближайшее время будут установлены две камеры наблюдения с обзором 360 градусов в комплекте с «тревожной кнопкой», сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.
Нажав на эту кнопку, можно будет по видеосвязи рассказать сотруднику правоохранительных органов о проблеме и позвать его на помощь.
Кроме того, за территорией сада закреплены два помощника инспекторов профилактики, которым предоставят скутеры для патрулирования территории.
Они также будут вести профилактическую работу с посетителями, объясняя при необходимости, как правильно вести себя в саду, который относится к Институту генофонда растительного мира Академии наук Узбекистана.
Пресс-служба ГУВД Ташкента призвала посетителей Ботанического сада соблюдать санитарный порядок, передвигаться только по дорожкам, не вытаптывая тропинки и сообщать о нарушениях порядка инспектору профилактики.
Как отмечается в сообщении, неделей ранее руководство ГУВД Ташкента обратило внимание на наличие проблем в Ботаническом саду. «Высокая посещаемость места, необходимость в контроле над ситуацией правоохранительными органами, плохое состояние санузлов и загрязненность территории бытовым мусором были приняты во внимание», — заверили в пресс-службе управления.
Руководству УКД ОВД Юнусабадского района было поручено взять ситуацию на контроль и совместно с коллективом Ботанического сада и хокимиятом Юнусабадского района принять меры для решения перечисленных проблем.
Лёлька Глазырина
Отличная новость! Надеюсь количество камер и сотрудников со времнем увеличится! Ну и по поводу мусора, надо наверное ввести строгий порядок, по другому никак-взять пример с экопарка! Выделить только определенные места для пикников, и только по предварительному звонку и с разрешения руководства на определенное имя! А то так и будут мусорить везде…
Павел
В начале лета гуляли там с семьёй, наткнулись на кортеж из двух машин в лесу, и человек 30, которые расставив столы и сервировка праздновали свадьбу среди деревьев, ещё и конкурсы устраивали и небольшой оркестр был
Может сама администрация перестанет убивать это прекрасное место?! Если не хватает финансирования, то всегда можно найти спонсоров или в конце концов объявить сбор средств среди пользователей сети интернет в социальных сетях. Думаю с миру по нитке — Ботаническому саду вторую жизнь