В столичном Ботаническом саду в ближайшее время будут установлены две камеры наблюдения с обзором 360 градусов в комплекте с «тревожной кнопкой», сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Нажав на эту кнопку, можно будет по видеосвязи рассказать сотруднику правоохранительных органов о проблеме и позвать его на помощь.

Кроме того, за территорией сада закреплены два помощника инспекторов профилактики, которым предоставят скутеры для патрулирования территории.

Они также будут вести профилактическую работу с посетителями, объясняя при необходимости, как правильно вести себя в саду, который относится к Институту генофонда растительного мира Академии наук Узбекистана.

Пресс-служба ГУВД Ташкента призвала посетителей Ботанического сада соблюдать санитарный порядок, передвигаться только по дорожкам, не вытаптывая тропинки и сообщать о нарушениях порядка инспектору профилактики.

Как отмечается в сообщении, неделей ранее руководство ГУВД Ташкента обратило внимание на наличие проблем в Ботаническом саду. «Высокая посещаемость места, необходимость в контроле над ситуацией правоохранительными органами, плохое состояние санузлов и загрязненность территории бытовым мусором были приняты во внимание», — заверили в пресс-службе управления.

Руководству УКД ОВД Юнусабадского района было поручено взять ситуацию на контроль и совместно с коллективом Ботанического сада и хокимиятом Юнусабадского района принять меры для решения перечисленных проблем.