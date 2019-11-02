Шанхайская организация сотрудничества могла бы разработать региональную стратегию по борьбе с терроризмом на основе сотрудничества и слаженных действий всех членов организации. Такое предложение на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте в субботу озвучил Абдулла Абдулла, премьер-министр Афганистана, который имеет статус наблюдателя в ШОС.

Абдулла Абдулла отметил, что Афганистан и сам стремится принять эффективную контртеррористическую стратегию. С этой точки зрения продолжение сотрудничества на региональном уровне необходимо для борьбы с терроризмом и смежными проблемами, добавил он.

Премьер-министр выразил благодарность усилиям России, США, Европейского союза, Узбекистана и Китая за поддержку процесса достижения мира в Афганистане.

Абдулла Абдулла отметил, что Афганистан — важный элемент, связывающий части ШОС, поскольку граничит почти со всеми государствами-членами организациями. «Однако мы так и не добились пока полноценного членства в ШОС, хотя уже направили в 2015 году заявку», — добавил он.

Глава правительства России Дмитрий Медведев предложил странам ШОС разработать конкретные проекты по выходу экономики Афганистана из кризиса.

«Нужно подумать о конкретных проектах, которые позволят афганской экономике выйти из кризиса, стать активным участником политических и экономических процессов в регионе», — сказал он, подчеркнув, что для этого страны ШОС должны и дальше объединять усилия.

«Международный терроризм бросает вызов всему цивилизованному миру. Чтобы бороться с экстремистскими идеями, противостоять террористической идеологии, особенно в тех странах, где с этим есть проблемы, нам нужно укреплять тесное сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб», — заключил Дмитрий Медведев.