Межведомственный аппаратно-программный комплекс «Единая национальная система труда» (МАПК «ЕНСТ») внедряется в Узбекистане с 1 января 2020 года. Это предусмотрено постановлением президента от 31 октября.

В документе отмечается, что до настоящего времени кадровое делопроизводство в организациях осуществляется в основном в бумажной форме, что «осложняет достоверный учет трудового стажа работника, особенно при оформлении прав на пенсионное обеспечение, а также создает условия для искажения информации о занятости населения и повышает затраты административного управления».

В новой системе можно будет вести электронную регистрацию трудовых отношений между работодателями и работниками, включая процедуры заключения трудовых договоров, внесения изменений и дополнений в трудовые договоры, а также их прекращения.

Она позволит формировать объективную, прозрачную и актуальную информацию о количественном и качественном составе персонала и работников и имеющихся вакансиях.

Кроме того, в системе будет возможность онлайн-регистрации граждан, выезжающих для работы за рубеж, и создание базы данных о них, с информацией о правилах пребывания, условиях труда, социальном и жилищно-бытовом обеспечении в стране трудоустройства и другое.

С 1 января вводится обязательная регистрация в МАПК «ЕНСТ» новых трудовых договоров, изменений в действующие трудовые договоры, а также их прекращения. Действующие трудовые договоры, заключенные до 1 января, подлежат регистрации в системе не позднее 1 сентября 2020 года.

С этой же даты вводится электронная трудовая книжка — она будет автоматически формироваться в МАПК «ЕНСТ» на основе данных, содержащихся в регистрируемых трудовых договорах.

Трудовой стаж работников после 1 января, в том числе при назначении пенсии, будет исчисляться на основании данных в МАПК «ЕНСТ» (кроме отдельных случаев, определенных законодательством).

Использование МАПК «ЕНСТ» будет бесплатным для всех юридических и физических лиц. Ответственность за своевременную регистрацию в системе трудовых договоров, изменений в действующие трудовые договоры, их прекращений, а также формирование электронной трудовой книжки возлагается на работодателей.

С предложением о внедрении МАПК «ЕНСТ» в августе выступило Министерство занятости и трудовых отношений. Изначально планировалось перейти к новой системе с 1 октября.

Разработка МАПК «ЕНСТ» была предусмотрена Государственной программой 2019 года (пункт №138). Стоимость проекта оценивается в 5,2 млн долларов.