Межведомственный аппаратно-программный комплекс «Единая национальная система труда» (МАПК «ЕНСТ») планируется внедрить с 1 октября, следует из проекта постановления президента. Документ подготовлен Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана.

«До настоящего времени объем кадрового делопроизводства в организациях осуществляется в основном в бумажной форме, что осложняет достоверный учет трудового стажа работника, особенно при оформлении прав на пенсионное обеспечение, создает условия для искажения информации о занятости населения, повышает затраты административного управления», — говорится в проекте.

Комплекс позволит вести учет трудовой деятельности физических лиц, а также имеющихся и создаваемых рабочих мест. Его использование будет бесплатным для всех юридических и физических лиц.

С этой же даты предлагается ввести обязательную регистрацию в системе новых трудовых договоров, изменений в действующие и их прекращения. Электронная трудовая книжка, введение которой ожидается также с октября, будет автоматически формироваться в системе на основе данных, содержащихся в регистрируемых договорах.

Разработка МАПК «ЕНСТ» предусмотрена Госпрограммой-2019. Стоимость проекта оценивается в 5,2 млн долларов.