Управления координации деятельности органов внутренних дел (УКД ОВД) 9 из 11 районов Ташкента получили по одному мобильному центру на базе автобусов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГУВД столицы.

Автобусы оснащены камерами, имеющими функцию распознавания лиц, с углом обзора 360 градусов. Система видеонаблюдения интегрирована с базой данных органов внутренних дел для быстрого установления личности. Это помогает опознавать в потоке людей тех, кто находится в розыске, отмечается на сайте ГУВД.

Мобильные центры могут через GPS видеть расположение служебных автомобилей ОВД на территории района и сообщать им о правонарушениях, совершаемых поблизости.