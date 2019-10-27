В ночь на 26 октября в цехе компании DINAR Textile на территории малой промышленной зоны в Андижане произошел крупный пожар, сообщила Государственная служба пожарной безопасности Узбекистана.

Пожарные получили сообщение в 23:36 25 октября. В тушение огня были задействованы 18 единиц пожарной техники, в том числе 16 автоцистерн и 2 единицы спецтранспорта. Кроме того, были привлечены 4 водовоза управления благоустройства и 1 автомобиль предприятия «Андижончирок».





Первые отряды пожарных прибыли на место в 23:40, когда горела крыша цеха. Огонь был локализован в 00:30 и полностью потушен в 2:45. В пожаре были повреждены склад, где сушат и обрабатывают ткань, красильный цех, а также крыша и внутренняя часть административного здания на площади 1500 кв. м. Около 1200 кв. м территории предприятия удалось сохранить.

Командир пожарного отряда 1-й профессиональной части пожарной безопасности УПБ Андижанской области Ж. Н., тушивший пожар на третьем этаже здания, упал на второй этаж и получил ранения. Ему была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован в Андижанский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.





Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. По факту пожара прокуратуар Андижана начала доследственную проверку.

Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, компания DINAR Textile была зарегистрирована в 2010 году, занимается производством нижнего белья.