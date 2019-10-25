Центр экономических исследований преобразован в Центр экономических исследований и реформ при Администрации президента Узбекистана. Это предусмотрено постановлением главы государства от 3 октября.

В документе говорится, что в работе министерств и ведомств, ответственных за развитие конкретных отраслей экономики и направлений социальной сферы, «отсутствует видение долгосрочного развития вверенной отрасли или сферы», сохраняются «устаревшие стереотипы, выражающиеся в отстаивании ведомственных или отраслевых интересов без учета интересов населения и субъектов предпринимательства, потребностей отраслей экономики и социальной сферы».

В числе задач преобразованного центра:

проведение аналитических и прикладных исследований для выработки глубоко проработанных предложений по стратегическим направлениям углубления социально-экономических реформ, в том числе совершенствованию управления в области экономики, финансов, предпринимательства и социальной сферы;

анализ сценариев и эффектов разрабатываемых и реализуемых мер экономической политики;

изучение вопросов комплексного территориального развития, выработку предложений по формированию стратегических подходов к развитию и специализации регионов страны исходя из их конкурентных преимуществ;

выработка предложений по оптимизации регуляторного бремени на экономику, повышению эффективности правоприменительной практики, а также улучшению качества разрабатываемых проектов нормативно-правовых актов и других документов в социально-экономической сфере.

На базе центра поручено организовать открытую инновационную платформу по принципу «open space». Ее цель — налаживание эффективного межотраслевого и межведомственного взаимодействия государственных органов и организаций, аналитических и исследовательских центров, органов исполнительной власти на местах, субъектов предпринимательства, представителей гражданского общества и экспертного сообщества.

Открытие платформы предусматривает создание специального портала для взаимодействия госорганов с общественностью и научным сообществом, а также площадки для студентов вузов, чтобы они могли повысить свои практические навыки.

Постановлением при Администрации президента также создается Акселератор социально-экономических реформ для ускоренного, оперативного и эффективного решения острых проблем в сфере социально-экономического развития с мобилизацией ресурсов государственных органов и организаций. Рабочий орган акселератора будет входить в структуру центра, а директор центра является руководителем акселератора.

В документе отмечается, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов выразило готовность помочь в развитии акселератора, а также обучить его работников и других заинтересованных организаций.

Ежеквартально на основании итогов, проводимых центром, мониторинга хода реализации реформ и оценок их результативности, изучения материалов СМИ и социальных сетей, предложений министерств и ведомств будет составляться перечень проблемных вопросов, которые требуют решения на межотраслевом и межведомственном уровне.

Центру разрешено привлекать к исследованиям иностранных ученых и проводить исследования с международными организациями и зарубежными исследовательскими центрами. Работа центра будет финансироваться за счет средств госбюджета, Фонда содействия деятельности Администрации президента, грантов и других источников.