Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 октября ознакомился с ходом строительства станций Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена, сообщила пресс-служба главы государства.

Общая стоимость проекта продления ветки составляет 103,8 млн долларов, к настоящему времени выполнены работы на 67,5 млн долларов.





От станции «Шахристан» проложены пути протяженностью около 3 км. Завершено бурение и укрепление железобетонными конструкциями одного из тоннелей, в скором времени будет завершено бурение второго тоннеля и прокладка инженерно-коммуникационных систем. На будущих станциях «Юнусабад» и «Туркистон» продолжаются строительно-монтажные работы. К строительным работам привлечены немецкие технологии и специалисты.

«Общественный транспорт должен быть всесторонне удобным и доступным, быть привлекательнее, чем пользование собственным автомобилем. Общественный транспорт имеет очень важное значение для безопасности пассажиров и городской экологии», — цитирует президента его пресс-служба.

На станции «Туркистон» состоялась презентация проекта новой линии от станции метро «Буюк ипак йули» до автостанции «Ташкентский тракторный завод».





Летом сообщалось о планах продления Узбекистанской линии метро от станции «Беруни» в сторону Каракамыша (две новых станции), Чиланзарской линии — от «Буюк ипак йули» в сторону ТТЗ (три станции) и Юнусабадской линии — от «Мингурик» до Ипподрома (семь станций).