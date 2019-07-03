Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с перспективами развития Ташкентского метрополитена. Специалисты предложили достроить три подземные ветки метро и возвести 12 новых станций, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

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Проектом предложено продолжить три подземные ветки: от станции «Беруни» Узбекистанской линии в сторону Каракамыша (две новых станции), от станции «Буюк ипак йули» Чиланзарской линии в сторону Ташкентского тракторного завода (три станции), а также от станции «Мингурик» до Ипподрома (семь станций).

«Президент поручил детально изучить пассажиропоток во всех этих направлениях, поручил всем службам рассмотреть возможность сопряжения городского автобусного движения со станциями строящегося метрополитена и далее доложить о втором этапе строительства подземного метро», — сказал генеральный директор проектного института «Боштранслойиха» Рустам Рузиев.

Эскизы некоторых станций.

Глава государства также ознакомился со строительством надземной кольцевой линии метро. Ее строительство оценивается в 422,3 млн долларов. На 1 июня освоено почти 439 млрд сумов ($51,2 млн) капиталовложений, из них 374,5 млрд ($43,6 млн) — на строительно-монтажные работы.

Протяженность составит 52,1 км. Этот путь электропоезд будет проходить за 1 час 10 минут. Планируется, что средняя скорость будет 40 км/ч, максимальная — 80 км/ч.

По линии возведут 35 станций. Для сервисного обслуживания электропоездов создадут два электродепо и пункт техосмотра. Общий срок реализации 2017−2021 годы.

На первом этапе проекта строительства надземной кольцевой линии метро будет построена линия с восемью станциями от станции метрополитена «Дустлик» (бывшая «Чкалова») до рынка Куйлюк. В дальнейшем линия соединит станции метро «Олмазор», «Беруни», «Бодомзор» и новую станцию «Тузель», образуя кольцо. Запланировано строительство 35 станций и 2 вагонных депо. Проект рассчитан до 2021 года.

Кольцевая линия метро пройдет через Яшнабадский, Учтепинский, Алмазарский, Юнусабадский, Чиланзарский и Сергелийские районы.