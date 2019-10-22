Эффективность управления проектами становится одним из важнейших факторов конкурентоспособности предприятия. В рамках программы повышения квалификации персонала компании Enter Engineering с 23 сентября по 19 октября в корпоративном учебном центре ERIELL prof education состоялось обучение сотрудников.

Пилотный курс «Проектное управление» был посвящен изучению основ управления проектами на базе стандартов PMI PMBOK. Курс сам по себе явился первой ласточкой в изучении данной отрасли менеджмента в рамках корпоративного негосударственного образования Республики Узбекистан.

В обучении приняло участие более 25 менеджеров и ведущих специалистов компании Enter Engineering, имеющих прямое отношение к реализации проекта по реконструкции второй очереди Шуртанского газохимического комплекса. Целью обучения стало получение новых бизнес-инструментов и повышение профессионального уровня менеджеров и специалистов.

Интересный формат мероприятия позволил пообщаться с признанными специалистами — профессорами Вебстерского университета (США) Слободаном Песичем и Джоном Грэйнджером, помог обогатиться новыми и интересными идеями, найти нестандартные решения бизнес-задач. По окончании курса все участники выразили желание продолжать развитие знаний в области проектного управления.

Один из слушателей курса, заместитель руководителя проекта по администрированию и проектному контролю Бахромбек Мухитбеков отметил, что в процессе прохождения обучения сотрудниками были получены знания по всем областям реализации проекта и управлению проектными процессами в совокупности.

Он заявил, что учитывая гибкость методологии управления, приобретенные навыки будет легко применить на любой стадии реализации проекта. Он также добавил, что уход от привычной стратегии и адаптивное мышление сотрудников лишь поспособствует улучшению всей системы управления проектами в компании, поскольку основным ее ресурсом остаются не система, а люди.

По окончанию мероприятия пресс-службе компании Enter Engineering удалось пообщаться с модератором данного курса профессором Михаилом Хамидулиным об основных целях создания курсов на базе PMI PMBOK. В своем интервью он отметил, что основной целью создания подобных обучающих курсов является внедрение международных стандартов проектного управления в Узбекистане. Эффективность реализации проекта увеличивается в разы, когда им управляют сертифицированные специалисты, знающие о взаимосвязях в системе проектного управления.

По итогам обучения было принято решение о запуске нескольких проектов, по достижении которых компания будет масштабировать эффективный опыт в подразделениях, проводить обучение персонала и фактическое измерение достижений улучшенных рабочих мест, формируя систему мотивации и KPI для руководящего и линейного персонала.

Каждый сотрудник нашел для себя полезные инструменты и техники для повышения как личной, так и профессиональной эффективности, способствующие достижению перспективы карьерного роста в будущем и продвижению корпоративной культуры в компании на качественно новый уровень.

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