17 октября в отеле Hyatt Regency Tashkent международная группа компаний Bestcomp Group провела презентационную конференцию с участием представителей ведущих мировых IT-вендоров и партнеров из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Туркмении и Кыргызстана.

Bestcomp Group является одним из ведущих VAD-дистрибьютором и партнером в области ИТ и системной интеграции таких мировых производителей, как: HP Enterprise, HP Inc., Lenovo DСG, Lenovo PSG, Acer, Microsoft, Eaton, APC by Schneider Electric, Radware, Microfocus, Tripp Lite, Artronic, Uniview, Apacer, Kindermann, HID, Monacor, Qualys, Radiflow и других в регионе Закавказья и Центральной Азии.

Bestcomp Group предоставляет профессиональную консалтинговую, техническую и проектную поддержку партнерам в странах, где они авторизованы. Во всех представленных организациях Bestcomp Group работает через налаженную партнерскую сеть, что подтверждает участие более 120 представителей партнерских компаний на конференции.

Открытие конференции прошло при участии Рауфа Гасанова — председателя наблюдательного совета международной группы компаний Bestcomp Group. В своем выступлении он особенно отметил братство узбекского и азербайджанского народов, экономическое сотрудничество между двумя государствами. Он также рассказал о самой группе компаний Bestcomp Group, стратегии и развитии партнерских отношений в сегменте информационных технологий в странах Центральной Азии.



На фото: председатель наблюдательного совета международной группы компаний Bestcomp Group Рауф Гасанов

О больших технологических возможностях компании и открывающихся возможностях для партнеров рассказал Халил Алекперов — генеральный директор регионального офиса Bestcomp Central Asia. Он также представил команду сотрудников Центрально-Азиатского регионального офиса Bestcomp Group.



На фото: команда Bestcomp Central Asia.

В официальной части конференции ведущие менеджеры мировых вендоров рассказали о новинках в IT-индустрии, об интересных новых решениях в сфере системной интеграции и информационной безопасности.

Также в рамках конференции выступили представители различных компаний:

Газиз Абдрассилов (Lenovo PSG) — менеджер по работе с корпоративными заказчиками в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Азербайджане;

Антон Болдин (Lenovo PSG) — руководитель отдела продвижения решений для центров обработки данных Lenovo Data Center Group;

Андрей Науменко (HP Inc.) — менеджер по развитию канала продаж в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Азербайджане;

Александр Железков (HP Inc.) — менеджер по дистрибуции HP Inc.;

Дмитрий Хусинский — директор Radware по СНГ и странам Балтии;

Керим Челик — региональный представитель по продажам Eaton;

Михаил Константинов — региональный директор Acer стран Центральной Азии, Кавказа, Турции и Казахстана.





В завершение официальной части конференции для партнеров из стран Центральной Азии была объявлена мотивационная программа, победители которой будут приглашены в Баку на Гран-при «Формула-1» в июне 2020 года.

Вечер завершился праздничным гала-ужином при участии танцевальной группы, вокально-инструментального ансамбля и победительницы шоу «Голос» Сабины Мустаевой.





На протяжении вечера были разыграны подарочные призы от НР, Lenovo и Acer.





Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 95−193−16−16

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