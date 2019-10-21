Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов 18 октября провел переговоры с руководством Университета права (University of Law — ULaw) Великобритании по скорейшему созданию филиала вуза в Ташкенте, сообщила пресс-служба Минюста.

В филиале будут обучать студентов в рамках программ BA (Bachelor of Arts) по бизнес-менеджменту, LLB (Bachelor of Legislative Law) с элементами узбекского права и LLB по международному торговому праву.

Стороны утвердили состав рабочей группы по созданию филиала и обсудили вопросы финансового обеспечения.



ULaw — частный университет, предоставляющий юридические степени, специальную юридическую подготовку и курсы повышения квалификации для британских адвокатов и юристов.