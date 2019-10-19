Правление Центрального банка Узбекистана 19 октября приняло решение оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 16% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Такое решение принято «на фоне сохраняющейся динамики инфляции и инфляционных ожиданий, возникновения инфляционных шоков, а также исходя из необходимости применения осмотрительного подхода к дальнейшему повышению ставок и обеспечения финансовой стабильности коммерческих банков, ввиду наличия некоторых опасений по поводу роста кредитов в иностранной валюте и усиления сегментации кредитного рынка».

Инфляция и инфляционные ожидания. За первые девять месяцев года потребительские цены по стране выросли на 9,7%. В январе-июле годовая инфляция находилась на уровне 13,5%-13,7%, в августе она выросла до 16,5%, пробив верхнюю границу прогнозных значений базового коридора из-за влияния фундаментальных и кратковременных факторов, обусловленных ускорением роста инвестиционных кредитов и государственных расходов, девальвацией сума, повышением регулируемых тарифов цен на электроэнергию и газ, а также индексацией заработных плат и пенсий, отмечает ЦБ.

В сентября годовая инфляция замедлилась до 16% — это подтверждается тем, что вышеперечисленные факторы больше носили временный характер. Исключение — октябрь, в котором ожидается некоторое ускорение рисков инфляции на фоне отмены льгот по НДС на ряд импортируемых товаров, а также либерализацией цен на муку и хлеб.

До конца года из-за угасания эффекта разовых шоков темпы роста потребительских цен постепенно снизятся и сформируются вблизи верхней границы прогнозного коридора — 15,5% годовых, считает регулятор.

Основное давление на годовую инфляцию оказывалось со стороны продовольственных цен и регулируемых цен на услуги, которые выросли на 17,5% и 19,5% соответственно относительно такого же периода прошлого года. При этом небольшой вклад в рост индекса потребительских цен за январь-сентябрь внесли услуги — 4,3 п. п. по сравнению с 2,6 п. п. за девять месяцев 2018 года.

Макроэкономические условия в течение этого времени складывались под воздействием опережающих темпов роста внутреннего спроса. По предварительным оценкам, годовые реальные темпы роста ВВП сохранились на уровне значений двух предыдущих кварталов. Ключевые факторы положительной динамики роста экономики — кредитная активность банков и увеличение государственных расходов.

В июле-августе наблюдалась акселерация спроса на иностранную валюту под влиянием внутренних и внешних факторов. В результате девальвация национальной валюты начала ускоряться. Если в январе-июле обменный курс доллара вырос на 4% и месячный прирост составил в среднем 0,6%, то в августе произошел резкий рост курса — 8,2%. С сентябрю прирост курса вновь замедлился до 0,5%.

Денежно-кредитная политика. С начала года кредитование экономики выросло на 38,6 трлн сумов, или на 38,3%. При этом кредиты в национальной валюте с начала года увеличились на 34,3% против 61,1% в аналогичном периоде 2018 года.

Центробанк отмечает, что условия денежно-кредитной политики (ДКП) имеют неравнозначное воздействие на кредитный рынок. Если в коммерческом сегменте кредитования в национальной валюте наблюдается определенное замедление, то розничное (потребительские кредиты) характеризуется более высокими темпами роста. При этом на фоне сравнительно низких процентных ставок ускоренный рост отмечен и по валютным кредитам.

Из-за того, что валютное и розничное кредитование менее чувствительно к изменению условий ДКП, дальнейшее повышение эффективности мер денежно-кредитной политики ЦБ во многом зависит от использования мер макропруденциального надзора, сообщил регулятор.

Постепенная либерализация процентных ставок в экономике, а также одновременное совершенствование условий и механизмов кредитования на основе рыночных подходов будут способствовать повышению эффективности работы «кредитного канала» трансмиссионного механизма, отметил ЦБ.

В январе-сентябре рост рост срочных депозитов населения и хозяйствующих субъектов в национальной валюте составил 43,6%, при их доле в общем объеме сумовых депозитов 33% (за соответствующий период 2018 года — 23,5%).

Прогнозы и риски. Неоправданное повышение ставки рефинансирования может привести к еще большему ужесточению условий ДКП для тех сегментов экономики, которые не подпадают под критерии льготного кредитования, считает ЦБ.

«Для обеспечения не только ценовой, но и финансовой стабильности выбирается осмотрительный подход к проведению денежно-кредитной политики, что является неотъемлемым элементом макроэкономической сбалансированности», — подчеркивается в сообщении.

При сохранении ставки рефинансирования на текущем уровне Центральный банк одновременно примет меры макропруденциального надзора, суть которых заключается в более сдержанном подходе банков к кредитованию, с целью устранения дисбалансов на финансовом рынке и обеспечению финансовой стабильности всей экономики.

Ставка рефинансирования ЦБ находится неизменной с сентября прошлого года, когда она была повышена с 14% до 16%.