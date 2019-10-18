Более 6600 лиц включены в единый розыскной реестр Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) за совершение преступлений или по подозрению в экстремизме и терроризме. Эти данные опубликовала структура на своем сайте.

Директор исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиёсов 15−17 октября принял участие в совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов-партнеров Федеральной службы безопасности России в Сочи.

«Одним из важных аспектов работы РАТС ШОС является взаимодействие в осуществлении розыска граждан, причастных к террористической и экстремистской деятельности. В целях содействия решению данной задачи в Исполнительном комитете РАТС ШОС создан и систематически обновляется Единый розыскной реестр, в который включено более 6600 лиц указанной категории», — сообщил Джумахон Гиесов.

Глава Исполкома РАТС уточнил, что с целью обмена информацией между спецслужбами стран ШОС разработана таблица учета иностранных боевиков-террористов, куда внесены данные в отношении более 4500 лиц.

В РАТС создали перечень из более 115 террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов ШОС. В частности, в него вошли «Аль-Каида», «Исламское государство», «Исламское движение Восточного Туркестана», «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами» и «Партия исламского возрождения Таджикистана».

Только в 2018 году спецслужбы стран ШОС задержали более 600 террористов и экстремистов, а также пресекли на стадии подготовки свыше 360 терактов и «преступлений религиозно-экстремистского характера». В ходе оперативных мероприятий было изъято свыше 170 самодельных взрывных устройств, был ограничен доступ к 165 тысячам интернет-ресурсам, содержащим террористический и экстремистский контент.

Джумахон Гиесов отметил, что РАТС ШОС готова к тесному сотрудничеству с профильными международными структурами в интересах создания широкой партнерской антитеррористической сети, на «основе неприемлемости двойных стандартов и деления террористов на „плохих“ и „хороших“».