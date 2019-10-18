Цементный завод иностранного предприятия «Сурхонцементинвест» сдан в эксплуатацию в Джаркурганском районе Сурхандарьинском районе. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по региону ознакомился с работой предприятия, сообщила пресс-служба главы государства.





Общая стоимость проекта составляет почти 144 млн долларов, завершен его первый этап. После выхода на полную мощность завод будет производить 1,1 миллиона тонн и экспортировать 750 тысяч тонн цемента в год, примет на работу 1125 человек. На предприяти установлено оборудование из Германии, Австрии, России и Китая.

В дальнейшем на заводе планируется организовать выпуск сухих строительных смесей, гидратированной извести, железобетонной продукции с привлечением более 12 млн долларов инвестиций.





Здесь же состоялась презентация проектов по развитию промышленности, малого бизнеса и частного предпринимательства в области, улучшению систем питьевого водоснабжения и канализации, расширению производства и экспорта стройматериалов.

Президент поручил построить 9−12-этажные дома в каждом районе области и организовать в Денауском районе свободную экономическую зону.