Административные суды за девять месяцев рассмотрели 12,1 тысячи дел, вытекающих из публично-правовых отношений. В результате этого восстановлены права 8,4 тысячи граждан и юридических лиц, сообщил «Газете.uz» официальный представитель Верховного суда Азиз Абидов.

За отчетный период в отношении 344,1 тысячи лиц рассмотрено 276,4 тысячи дел о правонарушениях, предусмотренных Кодексом об административной ответственности. В отношении 209,4 тысячи лиц применены административные взыскания в виде штрафа, лишения специального права, административного ареста и выдворения за пределы Узбекистана.

Согласно анализу, больше всего административные суды рассмотрели дела о занятиях деятельности по перевозке пассажиров автотранспортом без лицензии, отсутствии учета объектов налогообложения или нарушении платежной дисциплины, оскорблении, мелком хулиганстве, управлении транспортом в состоянии опьянения и другие.

В частности, в отношении 23,4 тысячи лиц рассмотрены 23 тысячи дела о правонарушениях, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения и уклонением водителей транспортных средств и других участников дорожного движения от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Из них к 22,7 тысячи лиц применены административные взыскания в виде штрафа, лишения права управления транспортными средствами и административного ареста.

В отношении 16,4 тысячи лиц рассмотрены 16 тысяч дел о правонарушениях, связанных с нарушением водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшим причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба. Из них 14,3 тысячи лиц назначен штраф, а 691 лицо лишено права управления транспортными средствами.

170,9 тысячи дел, то есть 57,2% всех дел, рассмотрены административными судами в ходе выездных заседаний.

Кроме этого, Судебная коллегия по административным делам Верховного суда в надзорном порядке рассмотрела 2657 жалоб и протестов, из них 513 изучены на основе материалов дел. Отменены 275 и изменено 41 решение нижестоящих судов.