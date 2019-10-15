Если в прошлом политические цели в военных конфликтах достигались исключительно в ходе вооруженного противостояния, то сегодня акцент смещается в информационную плоскость. Об этом заявил министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов, открывая 15 октября в Ташкенте международную конференцию «Военные конфликты современности: содержание и извлеченные уроки».

В форуме принимают участие представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), СНГ, ООН, ЮНИСЕФ, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Международного комитета Красного креста, военных вузов Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китая, Южной Кореи, России, Беларуси, Азербайджана и стран Центральной Азии.

«Современная военно-политическая обстановка в мире характеризуется сложностью и противоречивостью. Она развивается под воздействием активизации процесса геостратегического переустройства мира и становления новой системы обеспечения глобальной и региональной безопасности. Уровень угроз и факторов неопределенности оказывает существенное влияние на развитие военно-стратегической обстановки в мире, создание очагов напряженности и зон конфликтов, а также на характер войн и вооруженных конфликтов», — сказал глава Минобороны.

Однако, отметил он, противостояний в мире не становится меньше, «они обретают все более изощренное содержание, характер и особенности». «Мировое сообщество пытается найти формулу эффективного решения военных конфликтов. Сегодня военные конфликты ведутся во всех физических средах — на суше, в воздухе, на воде и под водой, в космическом пространстве, а также в информационно-идеологическом и киберпространстве», — подчеркнул министр обороны.

По словам Баходира Курбанова, в современных конфликтах акцент воздействия на противника все больше смещается в информационную плоскость с целью формирования протестного потенциала и социальной напряженности в обществе, вывод из строя системы управления вооруженными силами, а также негативного воздействия на принятие им решений с учетом его национальных психологии, ментальности, религии и других особенностей.

«Необходимо признать факт, что международные террористические и религиозные экстремистские организации трансформировались в глобальные угрозы и вызовы, а также приобрели новый облик, достигнув невероятных возможностей, — подчеркнул глава Минобороны. — Сегодня они способны поставить под угрозу целостность государства и стабильность целого региона. Поэтому в настоящий момент идет процесс выработки практического механизма международного сотрудничества по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом».

Баходир Курбанов заявил, что Узбекистан приветствует прогресс по разработке правовых документов по борьбе с международным терроризмом. «Вместе с тем практических результатов можно добиваться только путем создания глобальной системы всестороннего сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций», — сказал он.

Глава Минобороны дважды повторил, что Узбекистан строго придерживается принципа мирного и несилового метода разрешения конфликтов.

«Вместе с тем характер конфликтов нового поколения, связанных с активизацией международного терроризма, обострением социально-экономической ситуации во многих государствах, нарастанием кризисных явлений в мире, а также развитием новых форм невоенной и вооруженной борьбы заставляет нас быть готовыми к новым угрозам безопасности», — сказал он, подчеркнув важность постоянного конструктивного диалога стран и международных экспертов для обмена мнениями и опытом.