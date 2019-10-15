Президент Шавкат Мирзиёев 14 октября подписал закон о присоединении Узбекистана к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии (Монреаль, 29 января 2000 года). Документ принят Законодательной палатой 9 октября и одобрен Сенатом 11 октября.

Согласно положению Картахенского протокола, стороны обеспечивают, чтобы получение любых живых измененных организмов, их обработка, транспортировка, использование, передача и высвобождение осуществлялись таким образом, чтобы не допускались или были уменьшены риски для биологического разнообразия, с учетом рисков для здоровья человека.

«Выполнение положений протокола позволит соблюсти безопасность при использовании современной биотехнологии и полученных с ее помощью продуктов ГМО и результатов их переработки», — отметил депутат Законодательной палаты Фарход Куватов.

«Импорт или экспорт ГМО продуктов должен сопровождаться соответствующей документацией и обязательным заблаговременным уведомлением страны импортера. Это поможет принять обоснованное решение о разрешении или отказа импорта ГМО и быть уверенными в обеспечении безопасности условий для их обработки», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что присоединение к протоколу позволит предотвратить потенциальную угрозу от использования продукции современной биотехнологии и расширить номенклатуру экспорта отечественной продукции.

«Принятие данного документа предоставит Узбекистану возможность свободно развивать торговые связи со странами Европейского союза без уплаты пошлин по 6200 видам продукции, а также, согласно макроэкономическим прогнозам, позволит в будущем увеличить объем экспорта страны в три раза, то есть до 1,3 млрд долларов США», — говорится в сообщении пресс-службы Сената.

Узбекистан также получит возможность использовать определенные финансовые ресурсы и технологии, предусмотренные в протоколе в рамках помощи развивающимся государствам и государствам с экономикой переходного периода при обеспечении полноценного его применения.

На сегодня к протоколу присоединилось 171 государство, включая Европейский союз как международную организацию.