Открытый чемпионат Узбекистана по легкой атлетике прошел 11−13 октября в Ташкенте. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Таджикистана, Туркменистана и Казахстана, сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики.

В секторе прыжков высоту Светлана Радзивил завоевала золотую медаль чемпионата с результатом 1.96 метров и получила олимпийскую лицензию.





Светлана Радзивил стала первой легкоатлеткой Узбекистана, которая завоевала право выступать на летних Олимпийских играх в Токио-2020, отметили в пресс-службе. Для спортсменки игры в Токио станут четвертыми. Она уже участвовала в Олимпийских играх в Пекине-2008 (18-я позиция), Лондоне-2012 (7-я позиция) и Рио-де-Жанейро-2016 (13-я позиция).